В прошлом месяце терорганы Госэкоинспекции рассчитали почти 100 млн гривен

Четверть от общей суммы убытков - почти 26 млн гривен, рассчитанны в сфере лесных ресурсов, пишет Знай.

«В прошлом месяце территориальные органы ГЭИ осуществили 3219 проверок соблюдения природоохранного законодательства на субъектах хозяйствования. По результатам проверок инспекцией составлен 3130 протоколы об административных правонарушениях. К административной ответственности привлечено 2855 человек.

Четверть от общей суммы убытков рассчитана в сфере использования, воспроизводства и охраны лесов - это почти 26 млн гривен. На нарушителей природоохранного законодательства составлено 703 административных протокола», - детализировал председатель Госэкоинспекции Андрей Рисованный.

По словам чиновника, в Украине все еще отсутствует эффективная система противодействия нарушениям в лесах. Прежде всего, из-за слишком низкие штрафы для лесных браконьеров.

«Так, согласно статье 65 КоАП незаконная порубка и повреждение деревьев или кустарников, перевозки, хранения незаконно срубленных деревьев или кустарников наказывается штрафом от 510 до 1020 гривен для граждан и от 2550 до 5100 гривен для должностных лиц. Зато доходы от теневой заготовки леса составляют сотни миллионов гривен », - отметил Андрей Рисованный.

Председатель ГЭИ подчеркнул, что решением проблемы может стать принятие законопроекта № 4451 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за незаконную вырубку леса», который сейчас находится на рассмотрении комитетов Верховной Рады. Он известен повышает штрафы по статьям 64-66 КоАП.

«А обеспечение неотвратимой ответственности за нарушение обеспечиваться эффективным природоохранным контролем. Для этого Госэкоинспекция, в частности, сотрудничает с Национальным центром управления и испытания космических средств, который предоставляет спутниковые снимки земной поверхности. С их помощью ГЭИ уже обнаружила несколько фактов незаконной вырубки леса », - добавил Андрей Рисованный.

Также в Госэкоинспекции производится обновление-материально-технической базы. В настоящее время проводится закупка дронов, которые станут одним из инструментов выявления нарушений в лесах.