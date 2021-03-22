С 15 марта бесплатный Wi-Fi доступен пассажирам общественного транспорта в 4х городах Украины. Жители Киева, Львова, Ужгорода и Луцка могут пользоваться Wi-Fi в своих путешествиях по городу.



Еwi-Fi для запуска услуги бесплатного Wi-Fi в городском транспорте оборудовали модемами и постепенно покрывают больше, чем 2000 транспортные единицы! Весь транспорт в городах будет покрыт полностью до конца апреля 2021 года!



Но пользоваться FREE Wi-Fi можно уже сейчас в автобусах, троллейбусах и трамваях, которые покрыты сетью и в салоне которых размещена специальная наклейка, которая сообщает о доступе к FREE Wi-Fi. Эти наклейки появятся во всех транспортных средствах до конца марта этого года и вам будет легче найти транспорт, где будет Wi-Fi.



Для того, чтобы начать пользоваться бесплатной сетью, нужно подключиться к указанной в инструкции Wi-Fi точки, просмотреть контент продолжительностью 7-14 секунд, а дальше свободно пользоваться Интернетом.



Бесплатный Интернет в транспорте стал возможным благодаря бизнес-модели программной платформы WIFIBAR PLATFORM.

Поэтому отныне каждая поездка по городу будет комфортной и под рукой всегда будет открыт Wi-Fi.