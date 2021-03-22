Госэкоинспекция будет участвовать в экологической модернизации агропромышленных предприятий Украины, оказывая экспертную помощь относительно требований природоохранного законодательства.

Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции.

«Госэкоинспекция начинает участие в экологизации агропромышленного комплекса Украины!

Сегодня для этого сделан еще один важный шаг-подписан Меморандум о сотрудничестве между ДЭИ и АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (ГПЗКУ).

В рамках сотрудничества ДЭИ будет оказывать экспертную помощь по эффективной модернизации мощностей предприятия, а также проводить консультации для аграриев относительно природоохранных требований к производству. Это позволит внедрить технологии безопасной для окружающей среды производственной деятельности и обеспечить соблюдение требований экологического законодательства», - пояснил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеванный.

По словам чиновника, превенция правонарушений в сфере окружающей среды-одна из важнейших функций Госэкоинспекции.

"Именно таким образом должен работать экологический контроль - не допускать вреда окружающей среде путем проведения превентивных мероприятий. Надеюсь, что мы сможем наладить сотрудничество и с другими участниками агропромышленного рынка, чтобы обеспечить его экологизацию в соответствии с требованиями ЕС и Европейского зеленого курса!",- добавил Андрей Малеванный.