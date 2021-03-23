«ТЕДІС Україна», один из ведущих дистрибуторов FMCG-товаров, вошел в рейтинг самых динамичных компаний страны по версии журнала "НВ". В частности, компания заняла 68-е место среди 100 участников. Кроме того, «ТЕДІС Україна» стала 12-й в ТОП-100 крупнейших компаний по индустриям и №1 в сегменте «Потребительские товары».

Заметим, что журнал «НВ» в партнерстве с компанией визуальных решений Top Lead впервые представил рейтинг самых динамичных компаний Украины. Рейтинг опубликован в № 10 журнала «Новое Время» от 18 марта 2021 года.

Напомним, что в этом году «ТЕДІС Україна» вошел в 50 лучших работодателей по версии журнала Forbes Ukraine, а также в ТОП-25 работодателей для молодежи.