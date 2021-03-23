В программе «Чаплыга. Без вопросов» Александр Скиба, глава Свободного профсоюза железнодорожников Украины Дарницкого локомотивного депо, рассказал про актуальное состояние УЖД.

«УЖД стала выбиваться изо всех законов логики по своему предназначению, по тому, как руководят и по тому, как тратятся деньги на «товарищей» из наблюдательных советов. При этом у нас нет элементарной рабочей специальности, чтобы оправить поезд. Работники увольняются из-за низких зарплат, увольняются слесари. Фактически некому работать», - отметил Скиба.

По словам эксперта, несмотря на общее разрушение УЖД, у представителей высоких чинов есть корпоративные карточки, с которых они «с излишеством» тратят средства, оплачивая очень дорогое жилье и т.д.

«Как мне известно, из своих источников, жильё оплачивается от 200 долларов в сутки. Также, оплачивается содержание в гостиницах», - подчеркнул Скиба.

Ещё, гость программы добавил, что у УЖД всё ещё сохранились общежития, в которых живут работники. Но они уже «доживают свой век».

Напомним, Politeka публиковала рассказ Чаплыги, что ситуация с рынком земли в Украине напоминает Древний Рим.

Ранее Politeka распространяла заявление Чаплыги, что Украину можно представить в виде огромного завода, который когда-то хорошо работал.