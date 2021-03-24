Все территориальные и межрегиональные подразделения Госэкоинспекции в тестовом режиме работают с системой оперативного взаимного оповещения о продукции, что представляет серьезный риск. Вскоре информация о нарушениях на АЗС и АЗГС будет обнародована для граждан.

Об этом рассказал председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный - сообщается на официальном сайте природоохранного органа, передает «Знай».

"Все органы рыночного надзора используют систему оперативного взаимного оповещения о продукции, что представляет серьезный риск, где предлагаем могут узнавать об опасности продукции, выявленной контролирующими органами. Это требование установлено в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №1398.

Сейчас все территориальные и межрегиональные подразделения Госэкоинспекции работают с системой в тестовом режиме без обнародования результатов проверок. В ближайшее время Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обеспечит лицензию на пользование этим программным продуктом для работников ГЭИ с помощью персонального ЭЦП. После этого соответствующая информация о нарушениях на АЗС и АЗГС будет доступна для граждан по ссылкой",- пояснил Андрей Малеванный.

Чиновник также подчеркнул, что в течение января-февраля ДЭИ вынесла 193 решения о приведении горюче-смазочной продукции к установленным требованиям, за невыполнение которых наложила 2,6 миллиона гривен штрафных санкций.

"Сейчас Госэкоинспекция по поручению премьер-министра усиливает контроль за качеством топлива на АЗС. Проводятся внеплановые проверки, во время которых осуществляется контроль соответствия паспортов качества топлива требованиям технического регламента», - добавил Андрей Малеваный.