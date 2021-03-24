Причиной кадрового коллапса на таможне является то, что руководитель таможенной службы не может принимать кадровые назначения без согласования с Министерством финансов.

Об этом сказал экс-глава таможенной службы Анатолий Макаренко в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.

“Я не завидую руководителю таможенной администрации нынешней. В связи с тем, что фактически ни одно свое кадровое решение он не может принять без согласования с Министерством финансов. Это невероятная коллизия, которую учинили, издав определенное постановление Кабинета министров два года назад. И поломав вообще всю систему управления таможенной службы”, - сказал Анатолий Макаренко.

Он отметил, что руководитель таможни несет всю ответственность перед страной за состояние дел в ведомстве, но при этом в Киевской таможне назначить руководителя нельзя без согласования кандидатуры в министерстве.

“Такая ситуация сегодня, к сожалению, складывается. С другой стороны, так называемые эксперименты с таможенниками - вот давайте проверим их на доброчестность. Вот наши западные партнеры предлагают нам оттестировать всех… Я не против всего этого, можно экспериментировать, но сначала людей назначьте, дайте им твердый статус, определите их позицию, нарисуйте им будущее - потом покажите им параллельно с этим правила и порядок, по каким они должны работать и служить, и требуйте от них. А сегодня просто это все превращено в определенный кадровый хаос”, - добавил Макаренко.

По его словам, возникают предложения набрать атошников, за три недели их обучить и сделать таможенниками. Но для ввода в профессию нужны годы, чтобы разбираться в декларациях и не бояться ставить печати.

“Как даже хороший, достойный человек, прошедший линию фронта, за три недели станет таможенником? Не будет он таможенником. Он будет или простым охранником, создающим проблемы, или, не исключено, что его быстренько коррумпируют, с учетом нынешнего никчемного социального статуса наших таможенников”, - сказал Анатолий Макаренко.

Он отметил, что за 2020 год поменялось 5 руководителей таможни, что является бестолковостью и никчемным управлением страной.

Как сообщала Politeka , Макаренко заявил, что таможенная служба в состоянии деформации .