Король эпатажа, мастер перевоплощений и неутомимый покоритель женских сердец Михаил Поплавский презентовал новый клип «Забава». На этот раз он появился в образе романтического путешественника-астронавта, который отправляется в космос на поиски любимой.

«Это такая легкая, спокойная сексуально-эротическая серия - Михаил Поплавский и девушки. А чего хочет женщина того хочет Бог. А женщины хотят - забаву », - сказал Михаил Поплавский

Премьерный показ состоялся в Киевском университете культуры с участием украинских селебритис, звездных выпускников, популярных блогеров, друзей и коллег. Музыку к песне написал Виталий Волкомор, автором слов является Николай Бровченко.

Съемки клипа проходили с использованием современных мировых технологий: 3D виртуальной реальности, LED cube, Unreal Engine и tracking systems и других.

По оригинальному сюжету главный герой, то бишь Михаил Поплавский, кружит в космическом пространстве, но неожиданно оказывается в подводном царстве среди морских нимф и волшебной Русалочки-царевны. Его невероятно впечатляет ее необычная красота, и, полон страсти и вдохновения, он выражает свои чувства.

Моє серце човен, а кохання море

Берегів немає, як роса прозоре

А на денці серця, як на небі тиша

Там живе русалка, моя наймиліша!

Настоящая сила любви помогает главной героине, ее роль воплотила Мария Коптева, осуществить заветную мечту - станцевать. Она с Русалочки превращается в хрупкую девушку, которая выполняет вместе с нимфами романтический танец

Креативная команда постановщиков устроила невероятное зрелище, его создателями стали: режиссер клипа - Дмитрий Гук, оператор-постановщик Алексей Степанов, хореограф-постановщик Ростислав Савченко.

Феерические 3D-декорации подводного мира были разработаны в лилово-розовой гамме, белых и серебристых оттенках с перламутром: рельефный трон в форме раковины, на котором грациозно расположились герои; громоздкое камни, жемчужины и кораллы добавляли загадочной атмосферы.

Режиссеру Дмитрию Гуку удалось совместить несовместимое: «В клипе «Забава» мы решили погрузить космического астронавта в морскую пучину, где он встречается с Русалочкой. Такой контраст в раскрытии образов был нужен, чтобы все поняли, что найти единственную, неповторимую любовь бывает иногда очень сложно».

Михаил Поплавский подчеркнул, что клип «Забава» номер 1 в Украине для мужской аудитории, но женщинам тоже должен очень понравиться.

«Любовь к женщине делает мужчин сильными, вдохновляет на героические и часто непредсказуемые поступки. Например, как я, отправиться в межгалактическое путешествие, а затем погрузиться в морские глубины. Но искреннее и взаимное чувство того стоит. Любите и будьте любимы!" - пожелал всем Михаил Поплавский и добавил: «Держимся на волне любви!».

Народный артист Украины Павел Зибров, который посетил премьеру «Забавы», поделился эмоциями: «Клип - просто бомба! Завораживает все: волшебные образы, девушки и мастерская работа стилистов. И хочу отметить, что в клипе «Забава» очень круто отснятые «крупные планы». Это современно, классно и драйвово. Шоу-бизнесу есть чему поучиться. За этим наше будущее».

Кирилл Кудрявцев - продюсер сообщества ТикТокеров был в восторге от увиденного: «Мы приходим на каждую презентацию ваших клипов. С каждым разом вы удивляете все больше. Это очень современный и новый формат. Все трендовые платформы сейчас транслируют ваши клипы, это успех. Вы покоряете весь украинский шоу-бизнес. А мы с нетерпением ждем в дальнейшем ваши клипы».

Сейчас идет подготовка к съемочному процессу новых четырех клипов, которые завершат серию золотой десятки видеоработ на хиты Михаила Поплавского.