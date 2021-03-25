Беспорядочная застройка Киева - это одна из главных проблем города, которая вызывает появление целого комплекса других трудностей. И периодические подтопления связаны именно с ней. Об этом заявил инженер и урбанист Дмитрий Макагон в программе in Kyiv на Youtube.

«Место, где раньше был пустырь или парк - это был грунт, который поглощал воду, которая туда попадала. Она там задерживалась и постепенно шла дальше, а частично оставалась, чтобы питать растения. Когда происходит застройка участка то, во-первых, само здание не поглощает воду, то есть вода стремительно из этих бетонных поверхностей попадает в канализацию. Во-вторых, двор там где много твердых покрытий и правильные парковочные места, и большая площадь участка, там не задерживается вода. И вода быстро попадает на дороги и перегружает систему водоотведения», - сказал инженер, урбанист.

Макагон рассказал, что у нас электрокаров не так много, с дорог очень много масла, бензина стекает и не хорошо, чтобы оно впитывалось в землю, потому что будет отравлять. Такие покрытия, впитывающие воду больше касаются парков, дорожек, тротуаров - там это действительно можно. Это очень дорого, но в некоторых случаях эффективно, красиво и работает, но это не панацея.

Ведущая задала вопрос урбанистов Дмитрию Макагону, каким образом можно снизить нагрузку на систему водоотведения?

«Есть такой термин как город-губка, то есть вода, которая попадает на определенный участок, там и должна оставаться с помощью зеленых крыш, насаждений, фонтанов, а также использование в быту, то есть делать резервуары и затем эта вода фильтруется, очищается и используется для полива. Может быть еще одно решение для Киева сделать ливневую канализацию, которая будет находиться под асфальтом и дорогами», - ответил Макагон.

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