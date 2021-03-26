Госэкоинспекция проведет проверку соблюдения водоохранных режимов в прибрежно-защитных полосах рек Днепровской области. Особое внимание уделят рекам Орель и Саксагань.

Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный во время круглого стола в Офисе ГЭИ в Кривом Роге - говорится в новости на сайте ведомства, передает «Знай».

"Госэкоинспекцией, кроме проверок промышленных объектов, осуществляются меры контроля соблюдения водоохранных режимов в прибрежно-защитных зонах, в частности, рек Орель и Саксагань. ГЭИ проверяет, есть ли на этих территориях несанкционированные свалки и незаконные врезки, через которые реки могут загрязняться и засоряться», - рассказал Андрей Малеванный.

Он также отметил, что Днепропетровскую область можно назвать «красной лампочкой» состояния окружающей среды, ведь здесь находится наибольшее количество топ-загрязнителей.

"Так, сейчас наблюдается увеличение количества нарушений в сфере водных ресурсов. Это несоблюдение нормативов по сбросам сточных вод на предприятиях и разрешений на спецводопользование, загрязнения водоемов в местах сброса», - добавил Андрей Малеваный.