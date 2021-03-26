В течение 2021 года Госэкоинспекция проведет примерно 30 плановых проверок крупных предприятий в Днепропетровской области.

Как пишет Знай.юа, об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции во время круглого стола в офисе ДЭИ в Кривом Роге - говорится на официальном сайте ведомства.

"В частности, плановые проверки будут проводиться:

с 05 апреля на ПАО " АрселорМиттал Кривой Рог»;

с 21 апреля на ЧАО «Кривой Рог Цемент»;

с 27 апреля на ЧАО " Центральный горно-обогатительный комбинат»;

с 06 мая на КП " Кривбасводоканал»;

с 10 июня на ООО " Метинвест-Криворожский ремонтно-механический завод»;

с 14 июня 2021 года на ООО " Экоспецтранс»;

в августе на Чао «Северный горно-обогатительный комбинат»;

в ноябре на ООО «Рудомайн», - детализировал Андрей Малеванный.

Чиновник пояснил, что плановые проверки соблюдения природоохранного законодательства предусматривают комплексный контроль всей деятельности предприятия.

«Они длятся 10 дней, во время которых инспекторы проверяют работу оборудования на промышленном объекте, соблюдения требований имеющихся разрешений, нормативов по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов сточных вод, а также правил обращения с отходами», - отметил Андрей Малеваный.

Председатель ДЭИ также отметил, что в случае выявления на предприятиях фактов нарушений с признаками уголовных, Госэкоинспекция будет обращаться в суд с требованием приостановить работу субъектов хозяйствования.