Госэкоинспекция Северо-Западного округа обнаружила утечку нефтепродуктов, распространявшегося по течению реки Ингул со стороны ГП «Николаевский судостроительный завод». К расследованию дела ДЭИ привлекла правоохранителей

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный - говорится на официальном сайте ведомства, пишет znaj.ua.

«По факту разлива токсичных веществ Госэкоинспекция направила материалы в Нацполіції Николаевской области. Правоохранители проверят причастность ГП «Николаевский судостроительный завод» к загрязнению реки Ингул. В случае подтверждения нарушения природоохранного законодательства госпредприятием, ему будет выставлена претензия», - отметил Андрей Малеваный.

Чиновник отметил, что площадь разлива составила 16 800 м2, а превышение концентрации нефтепродуктов в десятки раз выше фоновых значений.

«Результаты лабораторного исследования проб, взятых с места загрязнения, подтвердили превышение фоновых концентраций по нефтепродуктам от 3,7 до 51,7 раза. Также зафиксировано в 1,3 раза большую от нормы фоновую концентрацию нефтепродуктов в контрольном створе (500 метров ниже места загрязнения)», - добавил Андрей Малеваный.

Также сейчас ДЭИ осуществляет расчет убытков вследствие разлива нефтепродуктов в реке.