Работники Госэкоинспекции прошли противоаварийные тренировки по действиям в случае обнаружения источников ионизирующего излучения (ИИИ). Это позволит увеличить оперативность действий во время фиксации ГЭИ превышения радиационного фона.

Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции Украины, пишет «Знай».

"В результате обучения специалисты Госэкоинспекции:

Достигли договоренностей о сотрудничестве в части выявления и минимизации радиационного воздействия ИИИ с Северной инспекцией по ядерной и радиационной безопасности, Государственным научно-техническим центром по ядерной и радиационной безопасности, Национальной полицией, Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной и таможенной службами и другими государственными органами;

Наработали механизмы информирования международного сообщества и СМИ в случае выявления попытки незаконного перемещения/вывоза ИИИ;

Отработали противоаварийные меры в связи с потерей контроля над источником ионизирующего излучения в аэропорту», - говорится в сообщении.

Во время обучения представители Госэкоинспекции совместно с исполнительными органами центральной власти также обсудили проблемные вопросы взаимодействия при выявлении ИИИ. Было принято решение активизировать работу информационно-кризисного центра с участием государственных учреждений. Его функционирование позволит в случае реальной опасности гарантировать быстрое реагирование ответственных госорганов», - информируют на сайте ГЭИ.

Измерение ионизирующего излучения – одна из функций Госэкоинспекции. В частности, ГЭИ осуществляет такие исследования на объектах повышенной опасности, а также проводит второй этап радиологического контроля на пограничных пунктах пропуска. Оперативные действия в случае выявления превышений радиационного фона является крайне важным, ведь от быстрых решений зависит безопасность людей.

Обучение, в котором приняла участие ГЭИ, было организовано Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины в рамках совместного украинско-норвежского проекта «Укрепление аварийной готовности и реагирования в Украине» EXERCISES 2019-2021. Необходимость проведения таких тренингов определена Протоколом по практической реализации процедур оперативного оповещения о ядерных авариях и обмен информацией о ядерную установку, который был подписан в декабре 2020 года с Норвежским агентством по радиационной и ядерной безопасности.