Государственный «Укрэксимбанк» в апреле может предоставить 4 млрд грн кредитных средств для того, чтобы государство сократило задолженность перед инвесторами в возобновляемую энергетику Украины



Об этом говорится в планах заседания Регулятора на 1 апреля.



Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и жилищно-коммунальных услуг (НКРЕКП), планирует 1 апреля подписать соответствующее трехстороннее кредитное соглашение между НЭК «Укрэнерго», Министерством финансов и Регулятором.

"Одобрить договор ... (относительно кредита предоставленного АО" Укрэксимбанк«) о погашении задолженности Чао «НЭК» Укрэнерго «перед государством за выполнение гарантийных обязательств, который заключен между Министерством финансов Украины и» Укрэнерго", - говорится в проекте постановления регулятора.



Также планируется одобрить аналогичные договоры с АО "Ощадбанк «и АБ»Укргазбанк".

Как сообщало агентство ExPro, 31 декабря 2020г «Укрэнерго» подписало кредитные соглашения с тремя госбанками на получение 10,25 млрд грн. В частности, от «Сбербанка» - на 5 млрд грн, «Укрэксимбанка» - на 4 млрд грн, Укргазбанка - на 1,25 млрд грн.

ГП "Гарантированный покупатель" в феврале 2021г, выплатил производителям зеленой энергии тальки 3,1 млрд грн из 6,25 млрд грн предоставленных «Ощадбанком» и «Укргазбанком». Более 3,1 млрд грн было перечислено «Энергоатому».

Напомним, Европарламент обеспокоен невыполнением Кабмином Дениса Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Иностранные инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло.

По состоянию на 15 марта выплачено лишь 3 миллиарда гривен "старого" долга. Кроме того, инвесторы не видят никаких решений Кабмина по выплате других долгов в объеме 13,4 млрд грн, которые должны быть выплачены в течение этого года.

Представитель Еврокомиссии в Украине Торстен Велерт указывает, что Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный в 2020-м меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.