Я обрав не просте завдання, - завдання об’єднувати Власників землі! Об’єднувати й здійснювати колективний захист землі від орендарів та реалізовувати кооперацію Власників землі зі збільшення прибутків, зменшення податків та обліку й податкового адміністрування.

Не об’єднуючись, вирішуючи тільки свої питання й не допомагаючи вирішити питання сусідів, - Власники землі так чи інакше одноосібно приречені й програють орендарям, які хочуть й будуть скуповувати й скуповують землю.

Серед грабіжників-орендарів й президенти України, міністри, депутати всіх рівнів – вони або є власниками підприємств орендарів або їх лоббістами.

Орендарі це не просто ті, хто взяв землю в оренду, це новий клас, хто узурпував право отримувати прибуток від землі, тим самим грабуючи Українців-Власників землі з кожного гектару землі на 10-15 тис. гривень.

Знову відтворене міністерство аграрної політики має головне завдання боротися з одноосібниками, виводити їх по жорсткому з тіні, обкладаючи податками. Також цим унеможливлювати бажання власників землі припиняти оренду. Це буде робитися через податки.

Але… Все більше й більше власників землі хочуть припинити оренду й працювати самостійно.

Не виключенням є і Лівобережний (Золотоніський) район, який зараз об’єднує в собі колишні Золотоніський, Чорнобаївський та Драбівський райони.

Але навіть маючи «на руках» всі законні права припинити оренду й обробляти власну землю, Власники землі не можуть здійснити цю можливість або реалізують свої права так як їм скаже колишній орендар!

Розглянемо перешкоди й проблеми, які будуть їм на заваді та що їм необхідно зробити для подолання негараздів на шляху до ефективного та більш прибуткового господарювання на землі.

Орендарі здатні йти на все, щоб грабувати Власників землі й багатіти на цьому грабунку.

На моєму рідному Лівобережжі Черкаської області притаманні всі негаразди з орендарями, які є в Україні:

Це і підробка договорів (підписів, строків, термінів, сум, підсовування для підписання чистих листків), примус до переукладання договорів через невиплату або заниження орендної плати, й надуманість на користь орендаря спірність строку дії договору та терміну його закінчення та елементарні погрози власникам землі, які хочуть стати самостійниками. Орендарі незаконно затягують термін закінчення договору оренди, незаконно продовжують строк дії договору оренди землі.

Орендарі не пускають Власників землі на його земельну ділянку, змушуючи звертатися до суду.

До цих негараздів ще додається бажання колишнього орендаря, у якого все ж таки Власники землі видирають землю, виділити їм ділянки десь під лісосмугою, чим унеможливити самостійний обробіток власнику землі на саме тій ділянці, яка зазначена в акті.

Щоб уникати таких негараздів власникам землі необхідно об’єднуватися! Колективний захист – те, що не перебороти жодному орендареві.

Об’єднуватися власникам землі необхідно й для вирішення й інших завдань, а саме ефективного прибуткового господарювання на власній землі.

На сьогоднішній день економіко-податкову перспективу власників землі, які вирішили господарювати самостійно без створення фізичної особи підприємця (ФОП) можна визначити наступними характеристиками:

Податок на землю від 300 грн. за 1 гектар, який буде збільшено до 1500-2000 грн. з 1 гектару з прийняттям в скорому часі закону №3131 (про так звану детінізацію власників землі);

Прибутковий податок 18% та військовий збір 1,5% у вигляді податкового зобов’язання становитимуть приблизно 2000 грн. - 6000 грн. за 1 гектар;

Продаж вирощеної продукції буде відбуватися за цінами нижчими на 14%-25%, що становитиме недоотримання грошей за продану продукцію у розмірі й до 15 тис. грн. з 1 гектару.

Загалом податків з 1 гектару може «набігти» 2000-8000 тис. гривень, а додаткових витрат й втрат 1500-3000 гривень. Орендарі ж не платять такі податки й не несуть такі додаткові втрати й витрати.

Вимоги податківців щодо сплати податків цілком справедливі – податки платити треба.

Справедливим є й те, що повинно бути «оформлені» господарські операції з землею навіть між близькими родичами, чи то через договір оренди землі, чи то через договори надання послуг.

Від неправильної податкової організації самостійного господарювання втрати можуть становити не тільки 3-10 тис. грн. з 1 гектару, а й ще супроводжуватися податковим та адміністративним тиском зі сторони керівництва громад та податкових органів.

Для уникнення зазначених фінансових втрат «на рівному місці» та тиску зі сторони «органів» Власникам землі необхідно об’єднатися.

Об’єднатися необхідно під «сервісом» юридичної особи, яка є платником єдиного податку четвертої групи для сільгоспвиробників.

Податки треба платити. Але податки можна платити правильно й організовано. Для цього створено Всеукраїнське Товариство Власників Землі (ВсеТВЗ).

Об’єднання під сервісом Всеукраїнського Товариства Власників Землі не змінює головні принципи самостійного господарювання. Власник землі займається самостійно й вирощуванням й збиранням врожаю зі своєї земельної ділянки, а значить прибуток від діяльності на його землі належить виключно власнику землі.

Всеукраїнське Товариство Власників Землі – це організоване Власниками землі підприємство для свого сервісного обслуговуванням: кооперації зі збільшення прибутків, зменшення податків та спільного бухгалтерського й податкового адміністрування.

Для уникнення зазначених фінансових втрат «на рівному місці» та тиску зі сторони «органів» власникам землі все ж таки необхідно об’єднатися.

Орендарі помиляються. Власники землі – основа відновлення та розвитку сільського господарства. Організувавшись та об’єднавшись Власники землі стануть основою українського суспільства!

Я ж обрав не просте завдання, - завдання об’єднувати Власників землі! Об’єднувати й здійснювати колективний захист землі від орендарів та реалізовувати кооперацію Власників землі зі збільшення прибутків, зменшення податків та обліку й податкового адміністрування.

Безумовно, власники землі можуть й об’єднатися не тільки для самоорганізації сервісу але й для спільного господарювання, що обов’язково зменшить виробничі витрати та розподілить виробничі ризики.

Стосовно обміну ділянками, то він можливий на підставі укладання необхідних договорів між власниками чи орендарями ділянок. Будь-яке самовільне «виділення» чи «перенесення» до лісосмуг чи будь-куди орендарем землі власника землі, який вирішив самостійно господарювати, незаконне.

Ускладнюють питання земельного порозуміння в Піщаному й зрошуваність полів.

Також хочеться нагадати власникам землі, що припиняти договори оренди необхідно правильно, згідно законодавства, а не на свій розсуд – це запорука успішного повернення землі з оренди.

Прикладом власників землі села Піщана необхідно керуватися й іншим власникам землі.

Всеукраїнське Товариство Власників Землі пропонує свою платформу для ефективного та прибуткового господарювання на власній землі власникам землі Золотоніського, Чорнобаївського та Драбівський райнів й не тільки!