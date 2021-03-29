В Украине всего за одну неделю зафиксирован ущерб окружающей среде на колоссальную сумму

Как пишет Знай.юа, об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции Украины.

В период с 19 по 25 марта терорганы Госэкоинспекции Украины предъявили претензий и исков о возмещении убытков на сумму 56 миллионов 816 тысяч гривен. В этот период было проведено 906 проверок и составлено 911 протоколов об административных нарушениях.

В новости также привели примеры крупнейших нарушений, выявленных с 19 по 25 марта.

"Наибольший вред окружающей среде в течение недели нанесен вследствие превышения лимитов на вылов водных живых ресурсов в НПП «Нижнеднепровский». Убытки от нарушения составили 56,7 миллиона гривен. Сейчас инспекцией готовятся материалы для передачи в прокуратуру Херсонской области

Еще 43,3 миллиона гривен убытков нанесено в результате самовольного пользования недрами коммунальным предприятием «Горводоканал» Сумского городского совета. Материалы с признаками совершения преступления направлены в прокуратуру Сумской области», - информируют на сайте ДЭИ.

Также значительный вред окружающей среде нанесен коммунальным предприятием Шепетовское РСЛП. Убытки за незаконную вырубку лесодревесины на территории РЛП «Малеванка» при отсутствии лимитов на специальное использование природных ресурсов составили 10,8 миллиона гривен. Материалы направлены в Департамент стратегических расследований Нацполиции в Хмельницкой области.