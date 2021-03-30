Компания ДТЭК повышает уровень промышленной безопасности с помощью инноваций. Отныне "внутренности" дымовых труб и котлов ТЭС будут инспектировать с помощью беспилотников. Современные технологии, к тому же, ускорят диагностику и ремонты. Приднепровская ТЭС получила специальный защищенный дрон от специалистов Innovation DTEK, которые научили управлять аппаратом работников ремонтного предприятия "Интерэнергосервис".



"ДТЭК Энерго – прогрессивная компания, которая воплощает в жизнь самые современные технологии. Кто-то делает крутые фото с помощью дронов, а мы будем использовать беспилотники для диагностики состояния тепловых электростанций, - отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев. – Благодаря дронам можно будет найти гораздо быстрее тот или иной дефект в котле, устранить его и вновь включить в работу оборудования. Если раньше инспекция внутренних поверхностей дымовых труб или котлов могла занимать дни, теперь речь идет о часах. Прошлая зима показала: сокращение времени на ремонты оборудования-залог эффективной работы наших ТЭС и стабильности всей энергосистемы Украины».



Дрон Elios 2, который будет служить инспектором на Приднепровке, произвела швейцарская фирма Flyability. Испытали его специалисты Innovation DTEK, "Интерэнергосервис" (ДТЭК Энерго) и компании DroneUA. Аппарат ввели в эксплуатацию и передали работникам «Интерэнергосервис». Защищенный коптер в карбоновой сфере осуществляет фото-, видеофиксацию и тепловизорный контроль. Он устойчив как до столкновения, так и к опыления, поэтому его целесообразно использовать в дымовых трубах и котлах.



Компания ДТЭК – ответственный работодатель, его ключевые приоритеты - безопасность работников и эффективность производства. Использование дронов для исследований избавит Энергетиков от необходимости возводить леса в котлах и привлекать к осмотру дымовых труб промышленных альпинистов.



«Использование дрону Elios 2 на Приднепровской ТЭС – прекрасный пример того, как ДТЭК внедряет новые экспоненциальные и прорывные технологии в рутинные рабочие процессы. Постоянный мониторинг, тестирование и использование инновационных продуктов и решений в бизнесах компании является неотъемлемой частью стратегии устойчивого и непрерывного развития ДТЭК», – прокомментировал директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.



Работники ремонтного предприятия на курсах по пилотированию научились управлять и маневрировать беспилотником в ограниченных пространствах. Вскоре Elios 2 начнут использовать для инспектирования котлов на ДТЭК Бурштынской ТЭС и Луганской ТЭС.



«Теперь отечественные энергетики «вооружены» еще лучше. Инспекции с применением промышленных дронов на украинских производственных объектах, в том числе на электростанциях – огромный шаг на пути прогресса», – считает представитель компании DroneUA Дмитрий Довженко.