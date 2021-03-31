26 марта Минюст зарегистрировал приказ Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины от 16.01.2021 № 16 «Об утверждении Положения о порядке исчисления размера возмещения и уплаты убытков, причиненных в результате загрязнения с судов, кораблей и других плавучих средств территориальных и внутренних морских вод Украины».

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный – говорится на официальном сайте ведомства, передает «Знай».

"Этот документ позволит урегулировать процедуру расчета размера вреда, нанесенного окружающей среде, за сброс загрязняющих веществ", - пояснил чиновник.

По словам Андрея Малеваного, принятый нормативно-правовой акт обеспечит:

установление единого подхода к исчислению количества сброшенных в водную среду загрязняющих веществ, размера возмещения убытков и порядка их уплаты;

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прозрачное и понятное начисление убытков;

уменьшение риска коррупционных злоупотреблений.