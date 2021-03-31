Госэкоинспекция продолжает усиленный природоохранный контроль в пределах прибрежно-защитных полос. Особое внимание уделяется проверке соблюдения экологического законодательства вдоль трансграничных рек.

Как пишет Знай.юа, об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный – говорится на сайте ведомства.

"В частности, уже дано поручение терорганам ГЭИ по осуществлению таких мероприятий:

1) проверки выполнения всех ранее выданных предписаний об устранении свалок в пределах прибрежно-защитных полос, взыскании с нарушителей убытков, причиненных государству.

2) Контроль за наличием схем санитарной очистки населенных пунктов в пределах Закарпатской, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей. В случае отсутствия таких схем инспекция будет обращаться с судебным иском к органам местного самоуправления и власти», - отметил Андрей Малеваный.

По его словам, сейчас также продолжаются меры контроля вдоль рек, во время которых проверяется соблюдение водоохранного режима. Госэкоинспекция уже обнаружила сотни несанкционированных свалок и предоставила предписания их ликвидировать.

"Каждую весну из-за повышения уровня воды отходы, размещенные вдоль прибрежно-защитных полос, попадают в водные объекты и с течением «плывут» в соседние страны.

В этом году, несмотря на вывоз большого количества отходов с прибрежных полос и рек, риск засорения вод все еще остается высоким. Так, в течение февраля-марта уровень воды в реках Закарпатской области поднимался в 7 раз», - также добавил Андрей Малеваный.