Судья Днепропетровского окружного административного суда Анна Кадникова 5 месяцев незаконно скрывала от официального опубликования свое решение от 12 октября 2020 года по делу Национального Агентства противодействия коррупции (НАПК), которое обвиняло экс-нардепа и экс-замгубернатора Днепропетровской области Вадима Нестеренко в недостоверном декларировании доходов и признании его коррупционером.
Как пишет Антикор, НАЗК в 2019 году провел полную проверку декларации Вадима Нестеренко за 2017 год. Проверкой установлено, что Нестеренко предоставил недостоверные сведения о доходах на сумму 769 000 грн. Это является признаком преступления, предусмотренного статьей 366-1 УК Украины.
С целью уйти от ответственности Нестеренко обжаловал решение НАПК в Днепропетровском окружном административном суде (№ дела 160/13075/19, судья Анна Кадникова).
Решение судья приняла еще 12 октября 2020 года, а внесла его в госреестр судебных решений только 2 марта 2021 года. При этом судья, которая, как выяснилось, отклонила иск НАПК, должна была внести его в течение 5 ней, т.е. еще 17 октября 2020 года. В настоящее время в НАПК решается вопрос о восстановлении рассмотрения дела.
Напомним Вадим Нестренко является также фигурантом еще ряда уголовных дел – по убийству 4 человек по время рейдерского захвата агропредприятия и легализации (отмыванию) доходов в особо крупных размерах.
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В частности, Следственное управление Областной налоговой милиции Днепропетровской области открыло уголовное производство №32020040040000020 на Александру Вишневскую - сожительницу экс-нардепа Вадима Нестеренко.
Правоохранители начали расследование, в ходе которого могут всплыть факты, которые относятся ст.209 УК Украины «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі». Вишневской грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.
Суть дела заключается в том, что Нестеренко, который с 2011 года занимал высокие должности, легализовывал деньги, добытые незаконным путем, через предоставление фиктивных договоров возвратной финансовой помощи двум женщинам – своей сожительнице Александре Вишневской и родной сестре Оксане Лещенко на сумму 9 000 000 долл.
Все операции уже находятся под контролем Государственной службы Финансового мониторинга Украины, которая по указанным незаконным действиям составила обобщенным материал, направленный в Областную налоговую для проведения следственных действий.
Напомним, дочь погибшего фермера обвинила экс-нардепа Нестеренко в рейдерском захвате агрохозяйства «Дар» и гибели людей. Во время захвата при невыясненных обстоятельствах погибли сразу четыре человека - владелец предприятия и три члена его семьи.