Бывшая жена председателя Ровенского областного совета Сергея Кондрачука рассказала о его незаконном обогащении, угрозах, моральном и физическом насилии над ней.

Говорят, xужая семья - это сплошная темнота. Но иногда даже на чужие семьи падает лучик света, который дает возможность рассмотреть те трагедии, которые иногда разыгрывают люди. Или "нелюди". Об этом пишет "Інформаційний потік Рівне".

Это озаренное успехом улыбающееся лицо принадлежит председателю Ривненского областного совета Сергею Кондрачуку. Все по патриотическому фен-шую: вышивка, уверенный взгляд в будущее и твердая вера православного человека, что свидетельствует грамота от Епифания за заслуги перед Украинской православной церковью. Казалось бы, такому человеку можно дать характеристику ангела. Но не все так просто.

На Facebook-странице Оксаны Кондрачук, бывшей жены вышеупомянутого Сергея Кондрачука,около двух ночи появилось сообщение. В нем слышна боль. Он пронизан страхом. Пропитан унынием в том, что завтра будет лучше.

Около девяти утра сообщение уже было удалено. Но люди как будто чувствовали, что именно в таком русле будут развиваться события. К нам в редакцию начали полноводной рекой литься скриншоты сообщения Оксаны Кондрачук от наших читателей.

Удаление записи может быть лишним подтверждением того давления, которое оказывает Сергей Кондрачук на свою бывшую жену.

Ниже мы приводим текст сообщения полностью, не изменяя его содержания:

"Долгое время я молчала. Я терпела. Я кричала в душе. Мне больно об этом рассказывать. Я не хотела этого. Но есть границы. И нужно действовать.

Пришло это время.

Отец моих детей, мой, уже, как пол года экс-муж Кондрачук Сергей перешел все границы дозволенного! После того, как я пригрозила о его незаконном обогащении – вынуждена защищаться и бояться???

Я против психологического насилия! Я за честность! Я за справедливость!

Я требую освобождения всех причастных людей к незаконному вывозу меня в психологическую клинику с целью лишить меня родительских прав!

Кондрачук, ты посягнул на святое. Это было чересчур. Прости. Видит Бог, я все время терпела. Но ты заигрался. Отматывай. Начни, для начала платить алименты. Я написала заявление еще 10.03 этого года. Я боюсь оставлять тебе детей. Я волнуюсь за их психологическое состояние. Ты для меня не человек. Ты-уродец».

Женщина, умоляющая о помощи. Которая утверждает, что ее незаконно вывозили в клинику, чтобы документально засвидетельствовать ее обморок, чтобы лишить родительских прав. Которая страдает от домашнего насилия – морального и, вероятно, физического.

Факт домашнего насилия безоговорочен. Закон «О предотвращении и противодействии домашнему насилию» значительно расширил круг лиц, которые могут быть привлечены за его нарушение. Если раньше домашним насилием считали лишь инциденты супругов, то сегодня это и бывшие муж/жена.

Распри между бывшими – это привычная история для нашего общества. Но у этой «ссоры» есть определенный политический оттенок. По словам Оксаны Кондрачук, у нее есть доказательства незаконного обогащения своего ексчоловіка. В ответ на угрозы обнародовать такие опасные для председателя облсовета материалы, женщина получает психологическое давление.

На видео видно, как с виду нетрезвый Сергей Кондрачук ночью «штурмует» дом Оксаны Кондрачук, который утверждает, что он «агрессивный и угрожает». Также Оксана говорит о том, что председатель облсовета не чурался совершать насилие в присутствии детей.

В самом начале второго видео Оксана подтверждает факт физического насилия: «Он хочет сделать из меня психически неуравновешенной. Он сам меня душил».

К сожалению, инфантильный нарцисс, как высказался один из пользователей в Facebook, который чувствует свою безнаказанность, может позволить себе многое. Даже издевательство над женщиной с детьми. Но самым вопиющим является то, что Сергей Кондрачук верит в свою правоту.

В поддержку Оксаны Кондрачук в Сети начали флешмоб.