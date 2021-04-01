Бесплодие — пожалуй, один из диагнозов, который боится услышать каждая женщина
Психологическое состояние женщины – очень важный фактор для наступления беременности, сообщает
Ведущий репродуктолог в ICSI Clinic, к.м.н., заслуженный врач Украины Александр Дарий специально для Сlutch рассказал о психологическом бесплодии.
Репродуктолог Александр Дарий
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«Психологическая причина бесплодия возникает из-за состояние стресса, в который загоняет себя сам человек, постоянно переживая, нервничая, тревожась о том, что беременность не наступает. За рубежом это называется «синдром ожидания беременности». Человек стрессирует себя, вырабатывая определенные гормоны стресса, которые влияют на иммунные клетки, а они в свою очередь влияют на сперматозоиды, отторгая их.
То есть беременность либо не наступает, либо имеет высокую угрозу прерывания на раннем сроке из-за стресса, который стимулирует агрессивность собственного иммунитета. Гормоны стресса не проходят бесследно, они очень эффективны, но в данном случае они не полезны, а вредны», - сообщил репродуктолог.
Ранее врач ответил на вопрос о том, может ли витамин D повлиять на способность пар к зачатию. Подробности в материале по ссылке.
Более подробно на этот и другие вопросы Александр Дарий ответил в интервью для Клатч Онлайн: