Политолог Михаил Чаплыга в программе «Чаплыга. Без вопросов» рассказал об актуальных проблемах и слабых местах пенсионной системы.

Об этом сообщает Politeka.net.

«Представьте себе бассейн – это Пенсионный фонд. У него есть труба, по которой втекает и есть, по которой вытекает. Диаметр трубы, по которой втекает, постоянно уменьшается, потому что у нас всё меньше трудовых ресурсов, налоги растут и люди пытаются уйти в тень, кто-то уезжает, кто-то умирает. В результате, всё то, что люди могут дать в солидарную систему, то есть в этот «бассейн», оно постоянно уменьшается. А люди, которые выходят на пенсию, их становится больше, потребляют больше. Получается, если втекает 5л, а вытекает 10л, возникает вопрос – а откуда ещё 5 литров возьмется в этом бассейне?», - отметил Чаплыга.

По словам Чаплыги, соотношение между работающими и людьми, которые уже вышли на пенсию, склоняется в сторону вторых. И учитывая нынешнюю демографическую проблему Украины, это соотношение имеет тенденцию расти в актуальном на сегодня направлении. Соответственно, это увеличивает необходимый объем «бассейна», то есть Пенсионного фонда, как в параллели проведенной Чаплыгой.

«Солидарная система подразумевает, что есть ещё одна труба – государственный бюджет, который наполняется, опять же, из налогов тех, кто работают. Но это иллюзия, что бюджет наполняется только из налогов тех, кто работают. На самом деле, одними из главных налогоплательщиков у нас являются пенсионеры. Потому что, они приходят в магазины, а в каждом товаре 20% ПДВ и эти налоги платят пенсионеры, равно как и все мы», - подчеркнул эксперт.

По мнению политолога, то, что налоги платят только работоспособные – иллюзия. Если учесть то, что еще один источник пополнения Пенсионного фонда это госбюджет, который пополняется за счет налогов, а пенсионеры оплачивают НДС и ЖКХ и прочие налоги, то выходит, что пенсии формируются из пенсий, в определенной степени.

Напомним, Politeka публиковала рассказ Чаплыги, что ситуация с рынком земли в Украине напоминает Древний Рим.

Ранее Politeka распространяла заявление Чаплыги, что Украину можно представить в виде огромного завода, который когда-то хорошо работал – а потом все его цеха взяли и растащили.