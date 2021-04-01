Руководители территориальных и межрегиональных органов Госэкоинспекции усиливают работу по проверкам соблюдения требований природоохранного законодательства на АЗС, а также относительно мер государственного рыночного надзора, которые осуществляются по поручению Премьер-министра Украины.

2) Максимально активизировать коммуникацию с органами местного самоуправления и центральными органами исполнительной власти в пределах возложенных задач для обмена информацией, проведения совместных мероприятий, в частности, во время работы межведомственных региональных рабочих групп по рыночному надзору», - подчеркнул Андрей Малеваный.

Он также добавил, что должностные лица территориальных органов ДЭИ, которые принимают участие в работе межведомственных региональных рабочих групп, должны обеспечить оперативное и неотложное информирование руководителей таких групп обо всех недопусках на АЗС. Это позволит участникам принимать соответствующие меры для привлечения нарушителей к ответственности.

Сейчас мероприятия рыночного надзора за качеством топлива проводятся ДЭИ на предприятиях, осуществляющих розничную торговлю горючим на территории Украины.

«Эффективное осуществление всех мер контроля крайне важно, ведь системные нарушения в пунктах продажи топлива составляют угрозу как для окружающей среды, так и для жизни и здоровья людей», - отметил Андрей Малеваный.