В Украине в ближайшее время скорее всего введут общенациональный карантин, но это не имеет смысла, поскольку в ближайшие несколько недель больницы будут переполнены.

Об этом сказал соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего" Юрий Романенко в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.

Юрий Романенко отметил, что власть идет к тому, чтобы объявить общенациональный карантин.

“Но опять-таки, исходя из той логики, что я сказал - это бессмысленно. Потому что введут они его, не введут - все равно в ближайшие несколько недель наши больницы будут переполнены. И люди уже напугались. Многие, я общаюсь, они ограничивают контакты и объективно понимают, что это проблема”, - сказал Романенко.

Он отметил, что общество не перестраивается за год, десятилетие или даже столетие, поскольку мы повторяем те же ошибки, что и 100 лет назад.

По его словам, ближайшие недели до майских праздников показатели заболеваемости будут очень высокими.

“Введут, не введут локдаун - это абсолютно в ближайшие недели ни к чему не приведет, как мне кажется. Я думаю, что они скорее его введут, чем не введут. На пару недель, на три недели - до майских праздников как раз. Хотя майские там тоже напрашиваются. Но все равно экономика, общество - они будут действовать уже в логике выживания. Потому что страна находится в логике выживания”, - добавил Юрий Романенко.

Он подчеркнул, что в других странах действуют более жесткие карантинные ограничения.

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