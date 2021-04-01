Ни для кого не секрет, почему в государственном секторе Украины не хватает IT-специалистов: частные компании платят им примерно в десять раз больше. Можно ли решить эту проблему, и если да, то как?

Своё мнение по этому поводу в программе «Субъективно с Яникой Мерило» высказывает соучредитель украинского сообщества этичных хакеров Hacken, сооснователь школы «белых» хакеров Cyber School комментирует Егор Аушев.

«Я когда-то общался с представителями кибербезопасности Эстонии, и они мне рассказывали, что там почти сто процентов всех заказов делается частным сектором. Государство является заказчиком, а частные компании – имплементаторами, то есть они занимаются сервисом. И это правильно, ведь если частная компания предоставила сервис, она отвечает за качество», - говорит Аушев.

Он отмечает, что если к такой компании возникнут вопросы, то она потеряет репутацию. Сам Аушев много раз подумал бы, прежде чем ставить логотип своей компании на отчёт о проверке системы – ведь речь идёт о его репутации.

«Когда государственные компании предоставляют услуги друг другу, они мало за что отвечают. Сейчас в нашей стране делаются только первые шаги в том направлении, чтобы частные компании начали предоставлять услуги госсектору или обучать его специалистов», - констатирует гость программы.

Ранее, как сообщает Politeka, руководитель проекта «Дія» поручился за безопасность этого приложения.

Также сообщалось о деятельности кибермошенников.