Специалисты ДЭИ Львовской области отобрали пробы воды и грунтов на 666 километре автомобильной трассы Киев-Чоп, где произошло опрокидывание грузового автомобиля с битумной эмульсией.
Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный – говорится на сайте ведомства, передает «Знай».
"Битум-это продукт нефтепереработки, который используется для изготовления асфальта и различных мастик. Попадая в природную среду он представляет опасность для живых организмов и человека», - подчеркнул чиновник.
Андрей Малеванов отметил, что после проведения лабораторных исследований обязательно сообщит о результатах относительно объема выявленных превышений в воде и почве.
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