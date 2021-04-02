Специалисты ДЭИ Львовской области отобрали пробы воды и грунтов на 666 километре автомобильной трассы Киев-Чоп, где произошло опрокидывание грузового автомобиля с битумной эмульсией.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный – говорится на сайте ведомства, передает «Знай».

"Битум-это продукт нефтепереработки, который используется для изготовления асфальта и различных мастик. Попадая в природную среду он представляет опасность для живых организмов и человека», - подчеркнул чиновник.

Андрей Малеванов отметил, что после проведения лабораторных исследований обязательно сообщит о результатах относительно объема выявленных превышений в воде и почве.