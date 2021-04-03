Сегодня представители Национального корпуса вместе с ОО «Экопарк Осокорки» прямо на территории экопарка провели акцию и толоку. Близка двух сотен местных жителей, активистов и неравнодушных киевлян вместе расчистили заповедную зону.

В Нацкорпусе отмечают, что с 2016 года территория экопарка не раз становилась предметом активных дискуссий между местной общиной и застройщиком – банком "Аркада". А в последние дни застройщик активизировался и начал подготовку стройплощадки и засыпку озера Небреж.

"Единую зеленую зону жилого массива Осокорки, которая имеет потенциал стать большим экопарком, пытаются застроить. Если мы не вмешаемся, здесь уже в ближайшее время появятся более сорока 25-этажек - а это почти 2 млн кв. м жилья! Запланированная застройка уничтожит луга и озеро Небреж. То есть, катастрофически изменит всю экосистему”, - отметил спикер Национального корпуса Даниил Брусов.

Озера Небреж, Мартышев, Тяглое, каналы и рощи вокруг них, и, главное, цветущие заливные луга – последние остатки ландшафтных комплексов левобережной поймы реки Днепр, которые в почти первоначальном состоянии в пределах Киева сохранились лишь на Осокорках. Эта местность служит домом многим представителям флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Украины.

"Вчера мы провели прессмитинг, сегодня-акцию и толоку совместно с представителями ОО "Экопарк Осокорки" по вопросу застройки зеленой зоны Дарницкого района столицы. В этой истории прекрасно все: застройщики решили нажиться и создать жилой центр на костях уникальной экосистемы. Системы, которую уже никогда не сможем восстановить, если позволим ее уничтожить. Власть, к сожалению, демонстрирует полную бесхребетность, когда дело касается защиты природы. Единственное, что может спасти Киевские зеленые зоны - это активные действия общины. Действия на опережение застройщика, зачастую — вопреки воле чиновников. Но только так мы можем сохранить природу для наших потомков. Им на этой планете еще жить."- прокомментировал ситуацию руководитель киевской ячейки Нацкорпуса Сергей Тамарин.

В итоге акции активисты не только проинформировали местных жителей о ситуации, которая угрожает этой местности, но и провели толоку, где вывезли много мусора.

В Нацкорпусе отметили, что приложат максимум усилий, чтобы участок, который имеет уникальную для большого города экосистему и является ареалом гнездования и обитания многих диких птиц, среди которых немало редких было спасено.