Атомную энергетику в Украине часто пропагандируют как "зеленую" и хотят представить как решение климатического кризиса, однако это является опасным мифом, сообщает организация "Эколия".

Эксперты напоминают, хотя атомная станция почти не выбрасывает парниковых газов во время работы, и на всех других этапах своей жизнедеятельности все же является источником выбросов и загрязнения окружающей среды.

При худших условиях, выбросы парниковых газов от полного ядерного цикла (то есть с учетом производства ядерного топлива до захоронения отходов) в 24 раза больше чем выбросы от солнечной энергетики и всего в 4 раза меньше угольной.

"Атомные станции-потенциально опасные объекты. Когда их проектируют, то учитывают много рисков, в том числе и экстремальные погодные явления. Однако средний возраст станций в мире - более 30 лет, поэтому и планировались они несколько десятилетий назад. К современным климатическим условиям они просто не приспособлены", - добавляют в Экодии.

Как отмечается, особенно тревожное для атомной энергетики следствие изменения климата-это нехватка воды. По прогнозам ученых, это главный риск для нашего региона.

«Он не только потенциальный, но и уже заметен - например, для охлаждения двух блоков Хмельницкой АЭС уже сейчас в самые жаркие периоды приходится брать дополнительную воду из реки Горынь», - говорят эксперты.

Также они указали о сомнительности достройки двух блоков Хмельницкой АЭС, поскольку в таком случае дефицит воды для охлаждения будет значительно больше.