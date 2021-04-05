В программе «Романенко. Беседы» Андрей Ермолаев, философ, политолог и президент Центра социальных исследований «София» затронул тему тех трансформаций, что должны привнести существенные изменения в наш мир.

«Это историческая неизбежность», - говорит гость программы о новых геопроектах. Так, можно наблюдать в мире возникновение устойчивых систем взаимозависимостей. Сюда входят и общества, и активы, и территории. В этом же случае любое невключение или статус периферии составит значительную опасность, учитывая резкие изменения в интересах и внимании относительно определенных территорий, а также по поводу их ресурсного обеспечения и человеческого капитала.

Новый геопроект дает много преимуществ: в частности, такая ситуация позволит осуществить организационные перестройки. В то же время любые убытки и потери не пройдут зря, ведь возрастет эффективность и в принципе появится новый смысл в историческом плане.

«Большую роль будут играть геопроекты-спутники», - убежден Ермолаев. Примером этого может стать Черноморское кольцо и заявленное уже Турцией соединение морей Черного и Средиземного. Это также касается изменений в управлении Большим потоком.

Философ также рассказывает о специфике геопроектов с экономической точки зрения. В пример он приводит китайскую инициативу «Пояс путь», что касается не столько рынков, сколько новой системы социальных взаимоотношений. Это гарантируется со своей стороны образовательной системой, инвестиционными поступлениями в сферу социума и новыми веяниями толерантного отношения.

Перспективными также считаются такие геопроекты, как возрождение северной Африки и Арктический пояс. По мнению философа, чуть ли не самое важное значение в эволюционном плане имеет Арктический геопроект. Он, кстати, стал объектом борьбы сейчас США, России и Китая. Внутри этих конкурентных отношений сам Ермолаев отмечает скорее близость интересов двух последних.

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