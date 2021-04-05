Теме крещения Киевской Руси посвящен новый выпуск цикла программ «Десять разговоров с отцом». Журналист Евгений Рыбчинский и Юрий Рыбчинский, Герой Украины, поэт и драматург, рассказали, какие изменения и преобразования привнесло в мир это событие.

По мнению журналиста, в 988 году состоялся выбор цивилизационного масштаба: князь Владимир Великий крестил Киевскую Русь, то есть его выбором была западная форма верования, христианская религия, центр которой находится в Византии. «Владимир Великий выбирал между восточным и западным образом жизни», - добавляет Евгений Рыбчинский.

Тем не менее, если вспомнить Х век, период, когда власть еще не оказалась в руках Фридриха Барбароссы, последнего императора Римской империи, то увидим, что христианство как таковое отсутствует. Он утверждает, что оно вместо этого имело разветвленную форму, а центр размещался вообще в Авиньоне. Позже власть перешла к константинопольскому патриарху, а центр - переместился в Константинополь. «Поэтому это считалось центром западной цивилизации, несмотря на то, что территориально находилось на границе Азии и Европы», - объясняет журналист.

Юрий Рыбчинский же напоминает, что свой выбор Владимир Великий сделал из трех вероучений: на его рассмотрение представили христианство, иудаизм и мусульманство. Но его сын добавляет, что на самом деле иудаизм не рассматривался, так как дед Владимира Великого уничтожил Хазарский каганат. Тем не менее, этот выбор князя много людей примитивизирует.

Герой Украины придерживается мнения, что христианство как религия не могло появиться в Европе. «Христианство в Европу пришло не из Европы, а оттуда, где появился Иисус Христос», - объясняет он. Но Евгений Рыбчинский другого мнения. Он напоминает, что оно было государственной религией в Риме, а также рассказывает о движении христианства от Дамаска в Антиохию, о возникновении первой Антиохийской церкви, а потом уже всех остальных. Но, если говорить об институциональном оформлении христианской церкви, то журналист местом ее зарождения называет ту точку, «где заложили камень апостолы Петр и Павел». Так он объясняет, почему центр западной цивилизации находит там, где он находится: он присоединил к христианскому миру другие государства.

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