Минздрав Украины выдал "Запорожстали" компании "Метинвест" Рината Ахметова регистрационное свидетельство на производство жидкого кислорода для использования его в качестве медицинского лекарственного средства. Комбинат уже начал бесплатную передачу кислорода в медучреждения Запорожья с 2 апреля.

Каждый месяц больницы будут получать порядка 450 тонн, и это полностью устранит серьезную проблему нехватки кислорода. Об этом сайту "Сегодня" рассказал гендиректор "Запорожстали" Александр Мироненко.

"Пандемия COVID-19, охватившая весь мир, не сдается и каждый день уносит человеческие жизни. Еще в конце 2020 года, понимая, какую тяжелейшую нагрузку испытывает наша система здравоохранения, мы приняли решение получить лицензию для производства медицинского кислорода, чтобы в дальнейшем бесплатно передавать его больницам города. Это был достаточно долгий и напряженный процесс, но мы прошли этот долгий путь, понимая, что в борьбе в коронавирусом наша помощь будет остро нужна людям", – отметил Александр Мироненко.

За производство кислорода – как технологического, так и медицинского – на "Запорожстали" отвечает воздухоразделительная установка ВРУ-60 в кислородно-компрессорном цехе: здесь атмосферный воздух очищают, сжимают и разделяют на компоненты.

Напомним, с самого начала пандемии COVID-19 "Запорожсталь" и "Метинвест" совместно с Фондом Рината Ахметова оказывают помощь запорожскому здравоохранению: медики получили от Фонда Рината Ахметова 15 аппаратов ИВЛ, 34 тысячи экспресс-тестов и десятки тысяч средств защиты от COVID-19.

Также "Запорожсталь" совместно с Фондом Рината Ахметова и "Метинвестом" профинансировал строительство кислородной станции, которая после пуска обеспечит подачу кислорода к 172 койко-местам в COVID-отделении областного медучреждения.