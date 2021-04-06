Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций выразил свою позицию относительно надлежащего чествования памяти жертв нацизма и коммунизма в Бабином Яру в Киеве

Церкви призвали базироваться на общечеловеческих принципах, избегая политизации и идеологизации, пишут "Украинские новости".

"Планы и действия, направленные на мемориализацию и достойное чествование памяти жертв Бабьего Яра не могут быть использованы в узкополитической борьбе или ради временной политической или геополитической конъюнктуры. Также, мемориализация места трагедии не может служить для удовлетворения чьих-то личных амбиций", - говорится в заявлении, которую подписали члены ВСЦиРО.

Ранее с подобным обращением выступили лидеры еврейских общин. “Серьезное беспокойство вызывает навешивание политических ярлыков на мемориал и попытки использования теме увековечения памяти жертв Бабьего Яра в политической борьбе”, - говорилось в обращении еврейских организаций по поддержке Мемориального Центра Холокоста «Бабий Яр».

Обоим заявлениям предшествовало сообщение пресс-службы Петра Порошенко, в котором Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» выступил категорически против любых проектов, которые якобы продвигают «люди, приближенные к Путину».

Заявление ВСЦиРО подписали (в алфавитном порядке):

Антонюк Валерий Степанович, Председатель Всеукраинского Союза Церквей Евангельских Христиан-Баптистов

Блаженнейший Епифаний (Думенко), Предстоятель Православной Церкви Украины, Митрополит Киевский и всея Украины

Блаженнейший Святослав Шевчук, Председатель в Всциро, Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви, Верховный Архиепископ Киево-Галицкий

Виталий Кривицкий, епископ Киевско-Житомирский Римско-Католической Церкви в Украине

Горпинчук Вячеслав Владимирович, Епископ Украинской Лютеранской Церкви

Комендант Григорий Иванович, Президент Украинского Библейского Общества

Маркос (Оганесян), епископ Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви

Паночко Михаил Степанович, Старший епископ Украинской Церкви Христиан Веры Евангельской