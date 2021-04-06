Кому и когда следует делать вакцинацию? Должна ли Украина взять пример со стран ЕС, которые отказываются прививать людей старше 65 лет?
На эти вопросы в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» отвечает кандидат биологических наук, иммунолог Лаборатории иммунологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии имени А. Лукьяновой Борис Донской.
«У меня нет такой информации. От определённых прививок европейцы не отказывались, только приостановили использование некоторых препаратов на время расследования. В большей части европейских стран прививки уже возобновили. Некоторые страны, у которых есть большой выбор препаратов, отдали приоритет другим вариантам», - рассказывает эксперт.
Действительно, если у кого-то есть большой выбор продуктов, и один из них вызывает вопросы, то от него можно отказаться – это не критично. Но Украина находится в другой ситуации. Хотя вопросы есть и здесь, но с побочными эффектами пока нет полной ясности в отношении ни одного препарата.
«Никогда ещё мир не проводил вакцинацию в таком объёме, как сейчас. Поэтому никогда ещё не было такого количества ассоциаций между случаями прививки и побочными эффектами. Из миллиона людей, которые сегодня прививаются в США, как минимум один завтра умрёт. Но он умрёт и среди других миллионов. Это просто закон больших чисел», - считает Борис Донской.
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Ранее, как сообщает Politeka, он давал прогноз развития пандемии коронавируса в Украине.
Также Донской сказал, когда украинскому народу стоит ждать выработки коллективного иммунитета.