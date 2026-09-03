Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області показує суттєвий перепад температур: спершу буде по-літньому тепло, а згодом помітно похолодає.

синоптики вже попереджали про перепади температури на Дніпропетровщині минулого тижня, і новий прогноз підтверджує цю тенденцію — спершу в регіоні потепліє, а згодом відчутно похолодає.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, упродовж тижня денна температура в Дніпропетровській області помітно коливатиметься.

У п'ятницю, 4 вересня, повітря вдень прогріється до +26°, а вночі опуститься до +16°. Небо буде малохмарним, опадів не очікується.

У суботу, 5 вересня, стовпчики термометрів досягнуть позначки +30° — це найтепліший день тижня. Вночі температура становитиме +17°. Хмарність — з проясненнями, без опадів.

У неділю, 6 вересня, потепління відступить: вдень очікується +23°, вночі +18°. Небо малохмарне, і синоптики прогнозують можливі опади.

У понеділок, 7 вересня, температура опуститься до +20° вдень і +13° вночі — це найпрохолодніший день тижня. Хмарність малохмарна, можливі опади збережуться.

У вівторок, 8 вересня, погода утримається на тій самій позначці: вдень +20°, вночі +13°. Небо малохмарне, без опадів.

У середу, 9 вересня, повітря трохи прогріється — до +23° вдень, вночі залишиться +13°. Хмарність малохмарна, опадів не прогнозують.

У четвер, 10 вересня, стовпчики термометрів піднімуться до +25° вдень і +15° вночі. Небо малохмарне, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане субота, 5 вересня, з температурою +30°, а найпрохолоднішим — понеділок, 7 вересня, коли повітря прогріється лише до +20°. Перепад температур за тиждень становить 10°. Опади синоптики прогнозують у неділю, 6 вересня, та в понеділок, 7 вересня.

У спекотні дні, коли температура сягає +30°, варто пити більше води, планувати справи на ранок чи вечір і подбати про захист від сонця. У дні з можливими опадами — 6 та 7 вересня — не забувайте про парасольку та будьте обережні за кермом. Оскільки в понеділок, 7 вересня, температура вночі опуститься до +13°, людям похилого віку варто вдягатися тепліше.

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