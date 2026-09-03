Що робити, якщо смартфон перегрівається, — знають не всі, хоча з цією проблемою стикався майже кожен користувач. Зібрали 9 дієвих способів охолодити пристрій без повного вимкнення.

Як правильно заряджати смартфон — цінна порада для кожного, але не менш актуально знати, що робити, якщо смартфон перегрівається. Перегрів викликають пряме сонце, навантажений процесор і погана вентиляція, а наслідком можуть бути зависання системи або навіть вибух акумулятора. Портал BGR зібрав 9 способів охолодити телефон без вимкнення.

9 способів охолодити телефон

Закрийте фонові застосунки: на iPhone змахніть угору, на Android — «Налаштування» → «Програми» → «Примусова зупинка».

Вимкніть зайві підключення (Bluetooth, Wi-Fi, мобільний інтернет) або увімкніть авіарежим.

Зробіть паузу у важких іграх на кшталт Genshin Impact чи Call of Duty: Mobile та під час монтажу відео.

Зменшіть яскравість екрана й увімкніть адаптивну яскравість або автоблокування (30 секунд на iPhone, 15 секунд на Android).

Заберіть телефон від сонця: не лишайте його в автівці чи біля вікна навіть вимкненим.

Використовуйте оригінальний зарядний пристрій і не тримайте телефон під подушкою під час заряджання.

Змініть щільний чохол на такий, що краще розсіює тепло.

Оновіть систему та застосунки: програмні помилки теж нагрівають пристрій — Apple у жовтні 2023 року виправила перегрів iPhone 15 оновленням iOS 17.

Поставте телефон перед увімкненим вентилятором у тіні.

Якщо телефон перегрівається постійно

Разовий перегрів легко зняти цими способами, але якщо гаджет нагрівається регулярно без видимої причини — зверніться до сервісного центру: проблема може бути в акумуляторі чи материнській платі.

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