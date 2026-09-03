Уночі 3 вересня російський дрон пошкодив 21-поверховий житловий будинок в Одесі: постраждали 17 людей, серед них троє дітей. Мешканцям розповіли, як оформити компенсацію за пошкоджене житло.

Нічна атака безпілотників на Одесу 3 вересня пошкодила 21-поверховий житловий будинок. Мешканцям постраждалих квартир пояснили, як оформити компенсацію за пошкоджене житло.

Унаслідок російського удару вночі 3 вересня пошкоджено квартири з 10-го по 17-й поверхи — загалом, за даними Одеської обласної військової адміністрації, йдеться про 20 квартир. Також постраждали 12 автомобілів, припаркованих біля будинку.

Пожежі в багатоповерхівці не виникло, повідомили в ДСНС. На місці працюють рятувальники, комунальники та інші служби, триває фіксація руйнувань. Для мешканців розгорнули оперативні штаби, де можна отримати допомогу та консультації.

За даними Одеської обласної прокуратури, постраждали 17 людей: 7 жінок віком 23–61 років, 7 чоловіків віком 31–52 років та троє дітей — двоє 8-річних хлопчиків і 11-річна дівчинка. Стан усіх постраждалих уточнюється.

Компенсація за пошкоджене житло: хто може отримати

Власники квартир, які зазнали пошкоджень, можуть розраховувати на державну програму «єВідновлення». Вона передбачає грошову виплату на ремонт житла, якщо помешкання придатне до відновлення.

Кошти можна спрямувати на будівельні матеріали або оплату ремонтних робіт. Суму виплати визначає спеціальна комісія після огляду пошкодженого помешкання.

Як оформити виплату: покроково

Подати заявку можна через застосунок «Дія» — у розділі послуг «єВідновлення» — або звернутися до ЦНАПу чи органу місцевого самоврядування. Далі комісія оглядає помешкання, фіксує пошкодження та визначає розмір компенсації.

Після погодження виплати гроші надходять на спеціальну картку, яку можна використати виключно на будівельні матеріали та ремонтні роботи у визначених продавців і підрядників.

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