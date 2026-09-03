Гуманітарна допомога для ВПО у Запоріжжі цього тижня поповниться новою видачею — благодійники оголосили про безкоштовні набори для родин із дітьми, які вимушено залишили домівки через російську агресію. Про проведення роздачі повідомив портал «Акцент» із посиланням на благодійну організацію «Благодійний фонд "ВІЛЬНЕ ЗАПОРІЖЖЯ"». Саме цей фонд систематично підтримує переселенців у регіоні.

Фонд «ВІЛЬНЕ ЗАПОРІЖЖЯ» відомий у Запоріжжі регулярними видачами допомоги для ВПО з різних громад області, зокрема з Бердянської та Оріхівської. Організатори зазвичай формують набори першої необхідності, враховуючи потреби родин із дітьми. На нинішню роздачу підготовлено обмежену кількість наборів, тому отримувачам радять не зволікати з візитом.

Видача відбудеться в четвер, 4 вересня 2026 року, з 12:00 до 14:00. Локація — місто Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 232. Допомога розрахована на родини з дітьми віком від 0 до 18 років — мешканців Комишуваської селищної територіальної громади Запорізького району, які зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи саме в Запоріжжі.

До гуманітарного набору входять дитячі памперси для малюків до 3 років, вживаний одяг і взуття, жіночі гігієнічні прокладки та вівсяна крупа. Отримати набір можуть лише ті родини з дітьми від 0 до 18 років, які ще не отримували аналогічну допомогу в поточному місяці. Видача проводиться виключно за оригіналами документів.

Які документи потрібні та як отримати допомогу

Щоб отримати гуманітарний набір, необхідно пред'явити паспорт громадянина України, ідентифікаційний код (РНОКПП), свідоцтво про народження дитини, довідку про взяття на облік ВПО з фактичною реєстрацією в Запоріжжі та активний номер телефону. Організатори просять приходити без зайвих супроводжуючих і дотримуватися порядку в черзі. Уточнити деталі можна безпосередньо на офіційних сторінках благодійного фонду «ВІЛЬНЕ ЗАПОРІЖЖЯ».

У разі оголошення повітряної тривоги або загрози обстрілів видачу негайно призупинять. Присутніх просять не створювати скупчень і оперативно прямувати в укриття за сигналом. Раніше Politeka повідомляла, безкоштовне житло для ВПО у Запорізькій області: хто та як може отримати допомогу. Також Politeka повідомляла, грошова допомога для ВПО в Запорізькій області: хто може отримати 12 300 гривень.