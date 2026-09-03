На підтримку ветеранів і родин загиблих захисників в обласному бюджеті Харківщини на 2026 рік передбачили 268,3 млн гривень, за перше півріччя допомогу отримали вже 3 246 людей. У ХОВА розповіли, які нові програми напрацьовують для ветеранів і малого бізнесу в громадах.

Грошова допомога ветеранам у Харківській області стає системнішою — Харківська обласна військова адміністрація разом із підприємцями, освітянами та ветеранською спільнотою напрацьовує нові програми підтримки. Про це повідомили у ХОВА, пише «Слобідський край».

Зустріч відбулася на базі Центру підтримки родин загиблих, полонених та зниклих безвісти в межах проєкту «Траєкторія 3.0» від Дія.Бізнес. До обговорення долучилися представники Управління у справах ветеранів ХОВА, місцеві підприємці, освітяни, ветерани, фахівці з розвитку громад і команда ветеранського простору «Пліч-о-пліч».

Заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська зазначила, що напрям соціальної підтримки перебуває на постійному контролі начальника ОВА Олега Синєгубова. «Харківська обласна військова адміністрація системно розбудовує сферу соціальної підтримки у регіоні. Прагнемо забезпечити всебічною підтримкою кожного і кожну, хто цього потребує», — наголосила вона.

Під час зустрічі обговорили підтримку малого та середнього бізнесу в громадах, а також допомогу ветеранам і ветеранкам під час адаптації до цивільного життя та повернення до економічної активності. Окрему увагу приділили співпраці між навчальними закладами і підприємствами, щоб захисники могли швидше пройти перенавчання й знайти роботу.

Загалом у 2026 році на підтримку ветеранів та членів родин загиблих захисників з обласного бюджету Харківщини передбачили 268,3 мільйона гривень. За перше півріччя грошову допомогу вже отримали 3 246 людей.

Куди ветеранам звертатися по допомогу

У Харкові працює ветеранський простір «Пліч-о-пліч», де ветерани та їхні родини можуть отримати консультації щодо працевлаштування, перекваліфікації та оформлення пільг. Питаннями виплат і програм для захисників опікується Управління у справах ветеранів Харківської ОВА, а навчальні можливості для власної справи доступні через ініціативи Дія.Бізнес.

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