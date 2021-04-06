В Сети "гуляет" много информации о том, что дети, зачатые через процедуру ЭКО, рождаются более слабыми и болезненными, чем малыши, зачатые естественным путем. Так ли это на самом деле?

На этот вопрос специально для Сlutch ответил ведущий репродуктолог в ICSI Clinic, к.м.н., заслуженный врач Украины Александр Дарий.

"Дети вообще имеют шанс рождаться слабыми и болезненными в результате каких-то причин во время беременности, которые приводят к подобным последствиям. И никакого отношения к ЭКО это не имеет, потому что ЭКО – это просто место встречи яйцеклетки со сперматозоидом.

А течение самой беременности, проблемы самой беременности, которые бы привели к рождению болезненного ребенка, - это уже совершенно другой аспект. Это уже акушерство, наблюдение беременности и здесь очень важно после наступления беременности вести ее так, чтобы минимизировать подобные риски.

Что и делается у нас в клинике. Это очень тщательное, педантичное наблюдение в течение всех месяцев беременности с профилактикой всех возможных рисков. Вот когда так тщательно ведется беременность, то и результаты будут намного лучше, чем даже при естественном зачатии", - сообщил врач.