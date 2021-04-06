Кабинет министров Украины должен перенести сроки выполнения Национального плана по сокращению выбросов от крупных сжигания установок (НПСВ) на ТЭС и ТЭЦ Украины до 2028 года, чтобы все мероприятия по экологической модернизации имели источники финансирования

Об этом в интервью заявил коммерческий директор компании «Донбассэнерго» Олег Ларионов.

«Донбассэнерго» выступает за перенос сроков выполнения мероприятий Нацплана сокращения выбросов до 2028 г.., Учитывая отсутствие государственной программы финансирования природоохранных мероприятий, высокую стоимость газоочистительных установок и нехватки времени на внедрение этой программы», - сказал Ларионов.

По его словам, отсрочка должна дать возможность и дополнительное время госорганам исполнительной власти на разработку механизма финансирования внедрения природоохранных мероприятий.

Напомним, общую стоимость экологических мероприятий на тепловых энергоблоках в пределах НПСВ до конца 2033 оценивается в 4,3 млрд грн. В то же время высокие объемы вложений в экологическую модернизацию ТЭС следует осуществить в 2024-25 гг. В размере EUR544 млн и EUR636 млн соответственно.

В Украине до настоящего времени источники финансирования НПСВ на ТЭС не определены. Министерство энергетики, участники рынка электроэнергии и эксперты отрасли указывают на необходимость сдвинуть сроки реализации Нацплана по выбросам.

По мнению главного диспетчера НЭК "Укрэнерго" Виталия Зайченко, Украина через три года будет вынуждена покрывать дефицит электроэнергии за счет ее импорта в случае дальнейшего невыполнения Национального плана сокращения выбросов.

31 марта комитет Рады по вопросам экологии и природопользования призвал Кабмин найти источники финансирования для экологических модернизаций предприятий уже в 2021 году, чтобы НПСВ в стране выполнялся.