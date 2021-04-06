В Украине температура выросла на 6 градусов, а из-за глобального потепления мы можем остаться без питьевой воды.

Об этом сказала соучредительница ОО "Мощные экосистемы будущего" Юлия Домбовская в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.

“Мы ведем войну с природой в ущерб себе. Рано или поздно будем отвечать за свои действия. Все бездумно исчерпают природные ресурсы. Поэтому и есть глобальное потепление. Все страны мира сейчас ведут переговоры о том, чтобы сократить выбросы СО2, например”, - сказала Юлия Домбовская.

Она отметила, что эксперты говорят о том, что в Европе температура повысилась на 2 градуса, а в Украине - на 6 градусов.

“Это повлияло на поставку воды. Даже об этом сказала экс-президент Швейцарии, когда она прилетала к нам в Украину, на Донбасс. При встрече с Зеленским она сказала, что прошлая зима 2020 года была теплая, что в принципе спровоцировало то, что они уже не смогут поставлять питьевую воду. Потому что нужно использовать более мощные и все больше, и больше химических веществ. А это исчерпаемые ресурсы. То есть, если так пойдет дальше - люди могут остаться без воды”, - подчеркнула Домбовская.

Как сообщала Politeka, Украине грозит масштабный дефицит питьевой воды: в Госэкоинспекции раскрыли причину.

Также Politeka сообщала, что суд обязал крупное госпредприятие оплатить 2,5 миллиона гривен убытков из-за загрязнения питьевой воды.