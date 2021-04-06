Коронавирусная болезнь COVID-19 может эволюционировать и меняться, но в результате человечество победит ее.
Об этом сказал иммунолог Борис Донской в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.
"Есть другая вероятность, что все же - он не сможет полностью вырваться из нашей памяти о нем, и люди, которые переболели, все равно будут иметь, так или иначе, меньшую чувствительность", - сказал Борис Донской.
Он отметил, что сейчас ситуация критическая, и когда количество новых случаев стабилизируется - очень трудно прогнозировать.
По его словам, столько прогнозов уже не сбылись, что прогнозировать что-то сложно. Однако, эволюционно человечество победит коронавирус, как и все другие болезни. Сколько на это уйдет времени - неизвестно.
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