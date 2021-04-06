Воспитывать в детях с самых юных лет патриотизм – задача непростая, и далеко не всякое государство с нею справится.

Своим мнением о том, как это лучше всего делать, в программе «Таран VLOG» Виктора Тарана делится активист, журналист, политик, ветеран, бывший депутат Верховной Рады Игорь Луценко.

«Сам я советский ребёнок, я ходил на секцию юных десантников. По-моему, советское воспитание достаточно эффективно готовило людей к будущему. Почему это не продолжили? Это абсолютно нормально работает. Сегодня нужно договариваться с энтузиастами, которые на низовом уровне работают для детей», - говорит Луценко.

По его мнению, много кто из ветеранов охотно работал бы с детьми бесплатно. По крайней мере, со стороны детей есть искренний интерес к таким людям.

«Детям было бы интересно послушать рассказы какого-то защитника Украины», - считает гость программы.

Ранее, как сообщает Politeka, Игорь Луценко прокомментировал ход выборов мэра Киева.

Также он заявлял, что в Украине фактически отсутствует правительство.