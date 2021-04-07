Вопрос, который интересует многих будущих мам. Подробности в материале

Ведущий репродуктолог в ICSI Clinic, к.м.н., заслуженный врач Украины Александр Дарий специально для Сlutch рассказал о том, почему после процедуры ЭКО часто рождаются двойни.

"Это происходит потому, что все очень хотят получить беременность. Так как законодательство разрешает переносить два эмбриона, а в редких ситуациях и три (когда их внешний вид не очень вначале хороший). Это может не сработать вообще, а может получиться и тройня.

Это на самом деле считается осложнением программы ЭКО — наступление многоплодной беременности. Потому что одно дело желать получить беременность во что бы то ни стало и побыстрее, а другое - когда ты узнаешь, что у тебя двойня или тройня, которую ты не планировала.

Ты не планировала двойню, а твой организм тем более может быть не планировал двойню, и есть пациентки, которые могут выносить двойню легко и просто, потому что для них это по силам, а есть пациентки, которые даже одноплодную беременность тяжело вынашивают, у них есть масса вопросов, на протяжении всех 9ти месяцев беременности", — сообщил врач.