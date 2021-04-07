Много даров дано от Бога, но главный - безмерный, колоссальный потенциал любви.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний на Ютуб канале «Витражи».

«В каждом сердце существует резервуар, способный вместить Того, Кто и есть Любовь. Но если мы не заполняем этот резервуар добром, благодарностью, он наполняется мусором и злом», - отметил митрополит Антоний.

По словами владыки, человека, который хранит дар любви, легко узнать. «По тонкому струящемуся аромату мы определяем, что где-то поблизости растут и благоухают цветы. Точно так же происходит и с людьми. Человека, в жизни которого есть Христос, можно узнать по любящему и милосердному сердцу, по добру, радости, которые он излучает вокруг. «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35)», - объяснил управделами УПЦ.

«Главная задача человека - сохранить и приумножить это дар», - подытожил митрополит Антоний.

Фото: Фейсбук / митрополит Антоний