Большинство украинцев во время революции 1917 года перешли из армии УНР в красную армию, потому что был проигрыш в социальной политике, в социальных идеях и в национальной политике. Реальность в том, что красные на тот момент предложили идеи, захватившие большинство. Об этом рассказал Олесь Доний, журналист, политик, общественный деятель в программе «Романенко беседы» на Youtube.
«Нужно учиться на всем: на собственных ошибках, на собственной истории. Украинцы принимали участие в различных проектах и к идее независимости они пришли довольно давно», - рассказал политолог.
Доний рассказал, что украинцы участвовали в имперском российском проекте, в советском проекте, в венгерском проекте, в османском проекте, в австро-венгерском проекте, в числе проектов соседних государств и достигали там успеха.
«И это может быть «дядюшка» с любого другого региона, если неспособны построить самостоятельно, если не научились системности, то будут постепенно ориентироваться на различных «дядюшек», - сказал политик.
Доний акцентировал, что нам нужно сделать наш украинский проект перспективным, а для этого должно быть комфортно.
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