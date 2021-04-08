12 апреля (понедельник) Государственная экологическая инспекция Украины передаст медведя бурого по кличке Юра в Центр реабилитации бурых медведей.
Как пишет Знай.юа, во время недавней проверки условий содержания бурого медведя в комплексе отдыха «Байка» инспекторы выявили нарушения природоохранного законодательства. Учитывая громкий общественный резонанс и многочисленные отзывы неравнодушных граждан и зоозащитников, Государственная экологическая инспекция Украины применила все возможные рычаги влияния, чтобы дикое животное было изъято из комплекса и перевезено в центр реабилитации.
К участию в мероприятии приглашаются представители средств массовой информации.
План мероприятия:
- 10.00 - 10.30 - встреча участников по адресу: улица Над Гуком, б. 150, Косов, Ивано-Франковская область. Передача медведя бурого представителям Государственной экологической инспекции Украины.
- 10.30-14.30-трансфер в центр реабилитации по адресу: с. Синевирская Поляна, Закарпатская область.
- 14.30-15.00-передача животного в Центр реабилитации бурых медведей.
Просим вас аккредитоваться до 12 часов 9 апреля по телефону: +38 097 937 86 22 (Оксана Болотнева).
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