Госэкоинспекция Донецкой области совместно осуществила исследование радиационного фона на территории Донецкой области. Показатели в пределах нормативных значений.
Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный – говорится на сайте ведомства, передает «Знай».
"Результаты измерения-в пределах нормы:
в пгт. Новолуганське - радиационный фон составил 0,16 - 0.17 мкЗв/ч;
в г. Торецк-0,12 - 0,13 мкЗв/час;
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в г. Авдеевка-0,12 мкЗв/час;
в г. Мариуполь - 0,09-0.10 мкЗв/час.
Кроме того, была исследована мощность экспозиционной дозы гамма-излучения и бета-загрязнения поверхности. Результаты также находятся в пределах нормативных значений", - детализировал Андрей рисованный.
Он подчеркнул, что контроль за показателями радиационного фона в Донецкой области является крайне важным, ведь на территории области находится большое количество объектов повышенной опасности.
"Это, в частности, закрытые шахты, которые не были выведены из эксплуатации должным образом. Опасные вещества из них могут попадать к водоносным горизонтам и к источникам питьевой воды, что в свою очередь грозит катастрофой для жителей области», - отметил Андрей Малеванный.
Госэкоинспекции Донецкой и Луганской областей регулярно осуществляют контроль вблизи таких объектов.