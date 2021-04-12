Специалисты ГЭИ изъяли бурого медведя из ООО "оздоровительно-туристический пансионат "Байка" в городе Косов, где он содержался с нарушением требований природоохранного законодательства. Животное будет передано в реабилитационный центр.

Как пишет Знай.юа, об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный.

"Уже через несколько часов медведь будет доставлен в специализированный центр адаптации и восстановления популяции этих краснокнижных животных. В НПП "Синевир» Юра будет жить в просторном вольере на территории леса, с обустроенной берлогой и бассейном", - отметил Андрей Малеванный.

Чиновник подчеркнул, что ненадлежащее содержание медведя на территории комплекса «Байка» - это далеко не единичный случай нарушения прав диких животных в Украине.

"Так, в течение 2020 года ДЭИ провела 940 проверок в сфере защиты животного мира. Инспекторами было составлено 1811 протоколов об административных правонарушениях. Ущерб, нанесенный окружающей среде составил 3,5 миллиона гривен.

Значительная часть из выявленных нарушений – торговля краснокнижными видами, жестокое обращение и ненадлежащие условия содержания животных», - рассказал Андрей Малеваный.

По его мнению, такие действия происходят из-за низкого уровня штрафов за несоблюдение природоохранного законодательства в сфере защиты биоразнообразия.

«Например, владельцы медведя по кличке Юра были оштрафованы по статье 88 Куоап (сумма взыскания составляет 1700-3655 гривен). Учитывая то, сколько ежедневно комплекс зарабатывал на «интерактиве» с бурым медведем, который развлекал туристов, сумма штрафных санкций несоответствующая реальному вреду. Поэтому насущность повышения штрафов в этой сфере остается насущной", - подчеркнул Андрей Малеванный.

Он также добавил, что для эффективного контроля в сфере обращения с животными важную роль играет неравнодушие граждан. Ведь именно обращение с обоснованием факта нарушения является основанием для проведения внеплановой проверки.

"Поэтому если вы стали свидетелем случаев ненадлежащего обращения с животными – обращайтесь к деи. Это можно сделать, позвонив на горячую линию инспекции (+38 (044) 521-20-38) или подготовив письменное обращение и направив его на электронную почту инспекции соответствующего региона», - призвал Андрей Малеваный.